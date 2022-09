Sconcerti: «In Champions alle italiane (tranne il Napoli) manca la qualità individuale in velocità»

Sul Corsera. «Nella Juve paradossalmente l’unico giocatore ad altezza Champions è Rabiot. L’Inter ha bisogno di ritrovare il gruppo»

Sconcerti sul Corriere della Sera analizza il primo turno della fase ai gironi della Champions League. Spende belle parole per il Napoli («ormai abituato a giocare in velocità e qualità») e su Kvara (che «sembra l’evoluzione del vecchio Meroni»), e basta. Per le altre italiane, soprattutto per Juve e Inter, il noto editorialista non fa indulgenze. Anche perché «gli inglesi hanno perso due partite su quattro, i tedeschi pure»: sono poche, oramai, le squadre europee ad essere superiori a tutte le altre. Resta – scrive Sconcerti – «la differenza di velocità», ma il vero tema è che a diverse squadre italiane manca la «differenza individuale in velocità, la somma qualità».

I tanti errori nelle ripartenze dell’Inter, delle stesse Juve e Milan, sono arrivati dalla difficoltà nel gestire il pallone a una velocità diversa dal solito. Che è più o meno la stessa difficoltà di tutti gli altri, dovunque siano. Conta meno quanto un campionato sia allenante, conta soprattutto la diversità di ricchezza che permette l’accesso ai giocatori migliori.

Della Juve dice che

L’unico giocatore ad altezza Champions paradossalmente è Rabiot, almeno come linguaggio tecnico. Allegri queste cose le sa benissimo. Non ho mai pensato si divertisse a giocare male la squadra. A me sembra che la Juve sia anzi quella con più margini di miglioramento. Da incompleta non giocherà mai benissimo, ma diventerà regolare, in Italia farà tanti punti. In Europa non so.

Dell’Inter che è una squadra senza equilibrio.

Si difende di squadra, l’Inter adesso lo è poco, ha bisogno di ritrovare il gruppo, poi ritroverà la fase difensiva.