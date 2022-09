Santon e l’addio al calcio: «Si è spenta la luce. Nel calcio, venuta meno la scintilla è difficile andare avanti»

A Il Messaggero: «La prima volta che mi ruppi il ginocchio con l’Under21 mi fecero restare in campo con un antidolorifico, ha condizionato la mia carriera».

Il Messaggero intervista Davide Santon. Ha lasciato il calcio giocato a 31 anni. Racconta cosa lo ha spinto a farlo.

«È stata molto dura. Ad un certo punto si è spenta la luce e ho avuto molto tempo per pensarci. L’ultimo anno a Roma è stato da fuori rosa e ho maturato la decisione che era arrivato il momento di smettere. Ci siamo così visti con la Roma e abbiamo deciso insieme di chiudere il nostro rapporto. Avrei potuto anche strappare qualche contratto a presenza ma non mi divertivo più. E così ho smesso».

In questo anno e mezzo non l’ha cercata nessuno?

«Le proposte non mi sono mai mancate. Fulham, Fiorentina, Sampdoria, un paio di club in Spagna, in Turchia e io non ho mai detto di no. Il problema è che poi arrivavano le visite mediche. Un giorno dissi a Pinto: “Direttore non è che non voglio andare, ma se vado mi rimandano indietro”».

Anche Ranocchia ha deciso di smettere in anticipo.

«In questo mondo quando la scintilla non c’è più, è difficile andare avanti. Andrea è un caro amico, lo conosco bene e se ha deciso di smettere è perché non ne ha più».

La decisione di metterlo fuori rosa, dice, non è stata di Mourinho, ma della Roma.

«Mouriho mi è stato vicino, soprattutto all’inizio. Quando sono finito fuori rosa è venuto spesso a vedere i miei allenamenti. Abbiamo parlato, gli ho detto che nello spogliatoio avrei potuto dargli una mano ma non potevo garantirgli poi un impiego stabile in campo. Non sapevo quante partite potevo reggere. Non penso sia stato lui a decidere. Perché parlando con i miei compagni, sapendo come si era speso Pellegrini per farmi reintegrare, probabilmente anche Mourinho lo scorso anno mi voleva in rosa. La decisione è stata del club. Poi dopo una stagione fermo, non mi sono più ripreso»

Una scelta che non rifarebbe?

«Quando mi feci male al ginocchio destro per la prima volta con l’Under21. L’allenava Casiraghi, giocavamo contro il Lussemburgo. Dopo una brutta entrata di un avversario capisco che il ginocchio si è rotto ma rimango in campo. Nell’intervallo riferisco il problema. Mi chiedono di provare, mi danno un antidolorifico e torno in campo. Gioco quindi tutta la ripresa con il ginocchio rotto. Da una piccola frattura, quando mi operano mi tolgono tutto il menisco esterno. Quei 45 minuti in più hanno condizionato la mia carriera».