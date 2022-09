Repubblica: Allegri è un uomo solo. Finge serenità ma è tormentato dalle voci di esonero

La partita che attende la Juventus oggi, contro il Monza, è uno snodo importante per Massimiliano Allegri, che oggi per vincere dovrà affidarsi alla sua squadra. Repubblica scrive:

Il clima all’interno della Juventus è teso, si intravedono già le ombre di due possibili successori: Tuchel e Sousa.

“Il clima è teso, la società non ha preso posizione a difesa del tecnico, evidenziando la spaccatura interna, e nelle tifoseria, spaccata, c’è pure chi spera in un masochistico ko per cambiare allenatore. Tutto questo per il club che ha vinto 9 degli ultimi 11 scudetti”.

“Vincere oggi a Monza sarà fondamentale per allontanare gli spettri di Thomas Tuchel e Paulo Sousa, scomodi antagonisti per la panchina più a rischio, ma anche ambita, delle big d’Europa”.