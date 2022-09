Ranieri: «Spalletti mi intriga perché non lo capisco quando parla, vorrei tanto capirlo»

Al Festival dello Sport di Trento: «È bravo, fa giocar bene la squadra. Mourinho? Dodici anni fa mi disse che avevo 70 anni, per fortuna ci sono arrivato»

Ospite al Festival dello Sport di Trento, Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e su Luciano Spalletti.

«Spalletti mi intriga, perché non lo capisco quando parla e vorrei tanto capirlo. È bravo, fa giocar bene la squadra. Come allenatori stranieri Klopp mi intriga tantissimo. Mourinho? Mi disse 12 anni fa che avevo 70 anni, per fortuna ci sono arrivato. L’Olimpico è sempre pieno, sta cercando di modellare una squadra, tutti lo seguono e sta facendo molto bene».