Rangers-Napoli sarà diretta da Antonio Mateu Lahoz, l’arbitro di Wolfsburg-Napoli e Napoli-Leicester

Lo spagnolo ha diretto gli azzurri anche in Champions, nella vittoria del 2016 contro il Benfica e nella sconfitta del 2017 contro il City

Sarà l’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz a dirigere Rangers-Napoli, gara valida per la seconda giornata di Champions League. Lo comunica il Napoli sul sito ufficiale. A completare la sestina gli assistenti Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar. Il quarto uomo sarà Josè Luis Munuera. Al Var Marco Fritz e Bastian Dankert.

Il Napoli scrive anche dei precedenti degli azzurri con l’arbitro spagnolo, con cui c’è una buona tradizione: tre le vittorie nei quattro precedenti. Una è quella – indimenticabile – per 4-1 col Wolfsburg in trasferta del 2015 (c’era Benitez) in Europa League. Poi il 3-2 casalingo dell’anno scorso contro il Leicester (sempre in Europa League) e il 2 a 1 del 2016 contro il Benfica in Champions nell’era Sarri. Lahoz era anche l’arbitro di Manchester City-Napoli del 2017: gli azzurri persero 2-1.