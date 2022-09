“Quella ruleta di Kvara in faccia a Luis Alberto ha ricordato Zidane”

Il Messaggero esalta il georgiano del Napoli: “ha già fatto dimenticare Insigne. Ha una maturità nello stare in campo che colpisce e abbaglia”

Kvara. Ne scrive Il Messaggero che in un articolo lo affianca a Leao. Scrive il quotidiano romano:

sostanzialmente ha già fatto dimenticare Insigne: già, è arrivato per giocare proprio nello stesso ruolo e partendo dalle stesse zone di campo, un altro magari si sarebbe intimidito. Invece la questione non si è posta proprio. Kvara è un giocatore che già sa il fatto suo, e ha una maturità nello stare in campo che colpisce e abbaglia, anche al di là del tiro formidabile che si ritrova, e dell’abilità nel dribbling a rientrare. E’ proprio uno che conosce già il mestiere.

Lo chiamano tutti, da sempre, Zizì, che un po’ somiglia a Zizou. E in effetti, a pensarci bene, quel dribbling di suola a Luis Alberto in Lazio-Napoli, con giravolta e gran tiro sul palo, qualche cuore di esteta l’ha fatto sussultare, e sì, a qualcuno ha fatto pensare a Zidane. Ma andiamoci piano.