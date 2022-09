Politano, le rassicurazioni di Mancini: «Sta abbastanza bene»

L’attaccante esterno del Napoli ieri aveva lasciato il campo per un problema alla caviglia. Dovrebbe restare a Coverciano a disposizione del ct

Intervenuto in conferenza stampa per presentare le prossime gare della Nazionale italiana, impegnata in Nations League, il commissario tecnico Roberto Mancini ha rassicurato i tifosi in riferimento alle condizioni di Matteo Politano. L’attaccante esterno del Napoli, protagonista di un eccellente avvio di stagione, aveva lasciato il campo ieri durante Milan-Napoli per un problema alla caviglia, di cui aveva anche riferito nel post-partita.

«Ho un piccolo problema alla caviglia, l’ho messa male – aveva detto a Dazn – e si è un po’ gonfiata, ora vediamo nei prossimi giorni»

Ebbene, a rassicurare sulle condizioni di Politano ci ha pensato Mancini, che ha fatto la conta degli infortunati:

«Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia un grande problema, Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani mentre Politano sta abbastanza bene»