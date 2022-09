Mancini: «Di bravi ne ho lasciati a casa diversi, ho pensato fosse giusto così per solo due partite»

In conferenza: «Spinazzola mi ha chiesto di non partire. Verratti non ce la fa, Pellegrini lo valuteremo, Politano sta abbastanza bene»

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa presentando le gare di Nations League di venerdì e lunedì prossimi. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Mancini ha spiegato i criteri seguiti per le convocazioni.

“Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l’ho lasciato a casa. Gli altri li ho lasciati a casa perché sono due partite, non volevo chiamarne tantissimi. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le stanno giocando”.

Sui tanti attaccanti stranieri in Serie A:

“Sicuramente è anomalo, purtroppo le grandi squadre da un po’ di tempo hanno tanti attaccanti stranieri. L’unico che è lì da un po’ di tempo è Immobile: speriamo non sia un processo irreversibile e che presto possano uscire 2-3 attaccanti che possano dare un futuro alla Nazionale. Non è un problema piccolissimo”.

Cosa ha in mente dal punto di vista tattico?

“Fare si può fare tutto. Credo che bisogna cercare di avere sempre la stessa personalità nel giocare, questa è la cosa più importante. Poi non credo il sistema possa variare tante situazioni, abbiamo giocatori che nei club giocano in molti casi 3-5-2 ma sono calciatori polivalenti. La priorità deve essere giocare bene”.

Sui nuovi:

“Sui portieri dico che volevo valutarli, vogliamo valutarli e vederli. In questo momento ne abbiamo tanti. Mazzocchi non è un ragazzino, ma sta facendo molto bene e ci fa piacere vederli dal vivo”.

Come stanno gli infortunati?

“Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia un grande problema, Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani mentre Politano sta abbastanza bene”.

Può passare al 3-5-2?

“Non scarto a priori questa ipotesi, ma deve esserci una motivazione per cambiare modulo. La mia paura è che cambiando modulo la squadra si allunghi un po’, noi fisicamente non siamo fortissimo e abbiamo bisogno di palleggio. Ma non è da scartare…”.

Chiamerà qualcuno al posto di Verratti?

“Sì, probabilmente chiameremo Frattesi…”.

Su Scamacca:

“Giochiamo contro una squadra fisicamente abbastanza forte… Scamacca è andato in un campionato difficile e ci vorrà un po’ di tempo per capire il calcio inglese. Tre-4-5 mesi ci vorranno per capire e giocare in Premier League, il tempo è dalla sua parte e credo il campionato lo possa aiutare”.

Cosa le piacerebbe veder migliorato in questo ritiro? Cosa le piace dell’Udinese?

“L’Udinese è una squadra con pochi italiani, ma che gioca bene, è fisica, ha giocatori di grande qualità ed è lì con merito in questo momento. Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, dobbiamo avere più entusiasmo perché chiaramente non siamo in un momento felicissimo e tornare a divertirci un pochino”.