Pioli ha due dubbi per la formazione: favoriti De Ketelaere e Saelemaekers

La sfida col Napoli. Il belga è un po’ appannato, ma è in vantaggio su Diaz. Saelemaekers per Leao assente come Origi e Rebic

Con quale formazione giocherà il Milan domani sera contro il Napoli?

La Gazzetta scrive:

La difesa a meno di novità di giornata sarà quella titolare: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez. In mezzo, Bennacer e Tonali, anche se la stanchezza si fa sentire. Il rebus è sulla trequarti, sui giocatori che affiancheranno Olivier Giroud.

Nell’allenamento di ieri non ha provato quasi nulla, ma la sensazione è che si possa dire: buona la seconda, i cambiamenti non saranno eccessivi.

I dubbi riguardano De Ketelaere ultimamente in ombra e lasciato fuori contro la Dinamo Zagabria.

Il favorito per la maglia da numero 10 resta lui, il biondo col 90. Brahim Diaz spera nel sorpasso. Meno probabile un cambio di sistema di gioco: Pioli ha costruito lo scudetto sul 4-2-3-1, difficile cambi in una serata così importante, prima della pausa per le nazionali.

L’altra maglia in sospeso è quella lasciata libera da Rafa Leao, squalificato. Il favorito per giocare da ala sinistra è Saelemaekers, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Rade Krunic, fedelissimo di Pioli tornato in campo a metà settimana.