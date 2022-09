Il Giornale: le squadre si fanno con scouting e mestiere, come dimostra Giuntoli con Kvaratskhelia

Il Napoli esempio virtuoso del calcio italiano. Lo sottolinea Il Giornale:

Il calcio italiano sta riscoprendo l’arte del costruire le squadre. La classifica racconta che c’è una via per affrontare la crisi economica, senza ricorrere ad aumenti di capitale illimitati, bond e affini. Se una cosa hanno in comune le prime quattro della classe è la politica illuminata di calciomercato. Società che si sono affidate a dirigenti con carriere più o meno giovani fondate sullo scouting. Perché quando non hai più milioni da investire, con cui tutti sanno fare mercato, diventa fondamentale saper andare a trovare i giocatori.