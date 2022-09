Il presidente dell’Atalanta: «Abbiamo fatto molto bene, ma ora arriva il difficile. Siamo pronti ad affrontare anche formazioni importanti»

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione della cerimonia di scopertura del busto di cesare Bortolotti davanti alla sede del settore giovanile del club, l’Accademia Favini. Le sue parole sono riportate da Sky Sport. Percassi ha parlato del primo posto in classifica dell’Atalanta. Lo ha definito esagerato, pur sottolineando la felicità per la posizione occupata. E ha parlato nuovamente di salvezza, come fa spesso.

“Speriamo di raggiungere il prima possibile i 40 punti, l’obiettivo primario rimane quello. Abbiamo fatto molto bene ma ora arriva il difficile, siamo pronti ad affrontare anche formazioni più importanti della nostra ma penso che faremo bene. Il primo posto in classifica credo che sia esagerato, ma siamo comunque molto contenti”.

Non è la prima volta che Percassi ricorda che l’Atalanta non deve volare altissimo. Già alla fine della scorsa stagione ci tenne a rimarcare che c’erano squadre più blasonate dell’Atalanta ad essere rimaste fuori dall’Europa. Anche all’epoca ci tenne a ribadire: “L’Atalanta è l’Atalanta, non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo”. Insomma, occorre volare basso e prendere tutto il buono che riservano le prestazioni in campionato della squadra guidata da Gian Piero Gasperini, anche se al momento l’Atalanta è prima.