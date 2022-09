Pedullà: «Kim, l’ideale sarebbe togliere la clausola entro la primavera»

La Gazzetta dello Sport, a firma Alfredo Pedullà, dedica un approfondimento a quello che può essere definito uno dei migliori affari del mercato estivo: Kim Min-Jae, difensore straordinario che il Napoli si è aggiudicato con una mossa importante di Giuntoli che al fotofinish ha fatto saltare l’accordo che il Rennes aveva col Fenerbahce.

I costi.

C’è una clausola, sì. È di 50 milioni e vale dalla prossima estate solo per l’estero.

L’inserimento di Kim è stato perfetto, non soltanto in campo ma anche per come si è integrato e per il feeling con la città. Kim compirà 26 anni a novembre, può vivere una stagione sorprendente a Napoli, contrariamente alle premesse di fine giugno o metà luglio quando si parlava di un ridimensionamento e invece per un giudizio bisognava soltanto aspettare la conclusione della sessione estiva di acquisti e cessioni. L’ideale nel caso di Kim sarebbe togliere la clausola entro la primavera, a maggior ragione se le soddisfazioni continuassero a essere reciproche. Ci sarà tempo per arrivare a una soluzione. I difensori centrali, quelli di qualità, sono sempre merce rara, a condizione che non chiedano la luna.