Ora Spalletti la pianti di rimpiangere il passato, con i suoi richiami stonati e menzogneri

Cesare – Caro Guido grande vittoria del Napoli a Roma contro la Lazio. E ti devo dire che dopo i primi 20 minuti problematici, dove abbiamo capito poco, poi abbiamo dominato la partita e meritato la vittoria. Infatti abbiamo nettamente dominato sul campo e nelle statistiche (tiri in porta, tiri nello specchio, possesso palla etc.). È stata fondamentale la reazione nella seconda parte del primo tempo quando siamo riusciti ad alzare il ritmo e abbiamo cominciato a giocare.

Guido – Speriamo che Spalletti superi lo choc per le critiche eccessive (ma non del tutto ingiustificate) ricevute nel finale della scorsa stagione. E la pianti di rimpiangere i giocatori andati via dopo che lui stesso in alcuni casi ne aveva chiesto la testa. I richiami continui al passato “ma avete presente chi è partito” sono stonati e menzogneri e fanno danno all’ambiente. Piuttosto mediti sulle sue cappellate come quelle imperdonabili contro il Lecce. Ma errare humanum est ed a Roma lui non ha perseverato. Credo che abbia definitivamente capito che lo schema giusto è il 4-3-3 e che il 4-2-3-1 può tornare utile soltanto nel corso della partita.

Cesare – Hai ragione e del resto ciò è capitato ieri sera nel finale di partita e qui bisogna dare anche atto al suo coraggio. Mentre la Lazio sembrava poter prendere campo e prepararsi all’assalto finale alla ricerca del pareggio, ha sparigliato le carte inserendo Elmas come sottopunta e Raspadori alto a sinistra passando al centrocampo a due. Raspadori quindi non sottopunta e si deve dire che è entrato subito in partita ed è sembrato molto a suo agio nel nuovo ruolo (che lui stesso dice di preferire).

Guido – Vero vero. Elmas da trequartista si è inserito nelle linee dando problemi alla Lazio e cambiando l’inerzia della partita. Dicevo del coraggio di Spalletti perché non a caso poco prima a Firenze il buon Allegri dopo il primo tempo metteva De Sciglio al posto di Di Maria e nel finale faceva entrare Bonucci per difendere il pareggio.

Cesare – Voglio fare una considerazione su Meret. Ormai tutti devono convincersi che è il portiere del Napoli e quindi va supportato e incoraggiato. Il ragazzo sta ben rispondendo e ha fatto una buona partita con un bell’intervento decisivo ma secondo me deve ancora migliorarsi (sul gol non mi è sembrato particolarmente reattivo) in particolare nel comandare la difesa e nelle uscite (dobbiamo ricordare la gran parata su un tiro laziale ma dobbiamo anche ricordare l’uscita a farfalle nel primo tempo quando un miracoloso Mario Rui lo ha salvato di testa da Lazzari, e poteva costarci caro).

Guido – Mi soffermerei inoltre su alcuni giocatori che nelle ultime gare avevano avuto qualche difficoltà. Di Lorenzo era sembrato in grande difficoltà a Firenze e soprattutto contro il Lecce e invece ha fatto ieri una gran partita e secondo me si è riscattato alla grande. Zielinski dopo le prime buone partite iniziali sembrava ultimamente essere ritornato il giocatore nullo dell’anno scorso e invece ieri ha fatto una gran partita.

Cesare – E poi c’è Kvara. Qui bisogna dire che ha ragione Spalletti. È un potenziale fuoriclasse che deve però crescere e capire il calcio ad alti livelli e come gestirsi. Ma una cosa è sicura: deve sempre giocare perché è l’unico che riesce ad inventare e che da solo può risolvere una partita. E l’ho visto migliorato ieri nell’atteggiamento, non ha cercato sempre e ostinatamente il dribbling ma ha giocato di più con i compagni e talvolta si è accentrato per dare meno riferimenti. Inoltre appena sono aumentati gli spazi (come capita con le squadre che giocano ed attaccano) abbiamo rivisto un buon Osimhen e questo deve far riflettere.

Guido – Cesare a proposito di Osimhen sono un po’ stufo di questa storia degli spazi. In serie A non glieli regalerà nessuno. E nello stretto resta goffo e inconcludente. Se non può vivere senza gli spazi, deve andarsene agli Astroni. Il giocatore è forte fisicamente ma tecnicamente è molto modesto. E questo sta diventando un problema. La riflessione forse è più generale. Spalletti deve capire come affrontare le squadre moltissime) che vengono a Napoli a chiudersi con 11 giocatori dietro la linea della palla. Occorre farlo presto perché altrimenti perdiamo punti importanti.

Cesare – In teoria sarebbe semplice: alzare il ritmo del gioco facendo correre velocemente la palla, creare superiorità numerica con gli uno contro uno con giocatori come Kvara, Lozano, Zelinski, affiancare come attaccante Raspadori ad Osimhen etc.. Nella pratica e più difficile e lo abbiamo visto con il Lecce.

Guido – Certamente la soluzione non è inserire Raspadori e farlo giocare a 40 metri dalla porta. Si rischia così di snaturarlo e di rovinarlo. Mettere i giocatori fuori ruolo è tipico di quei tecnici presuntuosi che credono di poter imporre il proprio credo tattico sul talento dei singoli.

Cesare – Comunque penso che il Napoli abbia dato il segnale, a quanti come noi aspettavano conferme a livelli più alti, che c’è e può battere qualsiasi squadra su qualsiasi campo e che si giocherà le sue carte in campionato. Questo però a patto che Spalletti trovi gli equilibri giusti.

Guido – E che, lo ripeto, smetta di piangere su un passato che tra l’altro non ha mai amato almeno non tutto.

Cesare – Ah in conclusione a proposito di piangere: nemmeno Sarri ha smesso di farlo e stavolta per l’arbitraggio, senza pensare che la sua Lazio (che allena ormai da due anni con i giocatori voluti da lui) è invece stata messa sotto dal Napoli.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente ; Guido: discreto

Di Lorenzo – Cesare:si è riscattato; Guido: ottimo

Mario Rui – Cesare:buono ; Guido: buono

Kim – Cesare:fortissimo ; Guido: una sicurezza

Rrahmani – Cesare:sicuro ; Guido:ottimo

Anguissa – Cesare: grande; Guido: eccellente

Lobotka – Cesare: faro ; Guido: insostituibile

Zelinski – Cesare: ottimo; Guido: buono

Losano – Cesare: insufficiente; Guido: sufficiente

Osimhen – Cesare: buono; Guido: appena accettabile

Kvara – Cesare:potenziale fuoriclasse; Guido: notevole

Elmas – Cesare: vivace; Guido:buono

Raspadori – Cesare: in partita; Guido: buono