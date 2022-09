Olivera: «A Napoli la gente è sempre pronta a supportarti, è una cosa importante per un calciatore»

Ai canali del club: «Credo molto in Dio, ho tatuaggi della Vergine Maria e i nomi della mia famiglia, li porto sempre con me, mi dà forza»

Il nuovo acquisto del Napoli per la fascia sinistra, Mathias Olivera, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club.

“Ho una famiglia molto unita, tanti amici e amo passare del tempo con loro. Mia sorella, mia mamma e mio padre vivono in Uruguay. Qui in Europa vivo con la mia ragazza e i miei due cani, cercando di godermi questa nuova esperienza. Mio padre è qui per aiutarmi in questo primo periodo nel club, mentre mamma e mia sorella sono in Uruguay”.