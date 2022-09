Napoli-Torino, Lozano rientrerà dagli States giusto in tempo per la rifinitura, sarà sfida con Zerbin

Sul CorSport. Bisognerà tenere conto delle fatiche dell’amichevole di mercoledì, del jet lag e delle tossine del viaggio, difficilmente sarà titolare

Con Politano fuori per infortunio, contro il Torino Spalletti dovrà necessariamente affidarsi a Hirving Lozano per la fascia destra del suo Napoli. Ma il messicano rientrerà in città solo all’ultimo minuto, per gli impegni con la Nazionale. Il Corriere dello Sport scrive:

“Giocherà l’ultima amichevole contro la Colombia alle 4 italiane di mercoledì a Santa Clara, in California, e poi si catapulterà in Italia. Tra giovedì e venerdì, giusto in tempo per la rifinitura verso il Toro”.

Resta lui il candidato per il ruolo.

“Però tutto dipende dalle condizioni in cui rientrerà dagli States: il morale sarà sicuramente migliorato dopo il gol con il Perù, un altro nazionale dopo quelli di Raspadori e Kvara, ma resteranno la fatica della seconda amichevole di mercoledì con la Colombia, il jet lag e le tossine di un viaggio Stati Uniti-Italia che difficilmente gli permetterà di presentarsi in campo giovedì. Il clou, insomma, dovrebbe andare in scena venerdì, giorno della rifinitura prima del Toro e di una nuova sfida con Zerbin per un posto nel tridente”.