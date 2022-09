Mourinho su Zaniolo: «Mi avevano detto che si allenava male, arrivava in ritardo. O erano bugie o non so»

La Roma ha vinto 3-0 sull’Helsinki in Europa League con reti di Dybala, Pellegrini e Belotti. Al termine della gara, l’allenatore, José Mourinho, ha parlato alla stampa elogiando la Joya ma anche punzecchiando gli altri attaccanti, a partire da Belotti.

E su Zaniolo:

«Leggendo tante cose un po’ di paura di perderlo l’ho avuta, anche se Pinto non è mai venuto da me a dirmi che esisteva questa possibilità. Nicolò è importante, l’unico con un potenziale fisico e di uno contro uno. Se c’è qualche problema non vuol dire che non esiste un rapporto. A volte sono anche io a provocare delle reazioni, ma il nostro rapporto è stato sempre ottimo. All’inizio mi avevano detto che il professionista era un disastro, si allenava male, arrivava in ritardo. O erano bugie o non so».