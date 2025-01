Gasperini: «Napoli come Real e Arsenal, squadre di alto livello»

In conferenza: «Col Napoli abbiamo raccolto zero punti e ci sta ancora meno che con la Juventus, ma è il calcio ed in altre partite siamo stati più fortunati nel risultato»

Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Napoli

Le parole di Gasperini

Cosa è mancato?

«Partite contro squadre forti, i piccoli errori alla fine li paghi e stasera il risultato è solo frutto di questo: abbiamo fatto un’ottima gara contro avversario forte, a tratti è stata straordinaria. Perdere stasera ci dà fastidio, ma ci dà convinzione per le prossime partite: non abbiamo tempo di rammaricarci.

Certe partite ci danno forza, giocare così contro Juventus e Napoli in tre giorni con un solo punto, con la Juventus potevamo vincere perchè sono venuti qui a difendersi. Col Napoli abbiamo raccolto zero punti e ci sta ancora meno che con la Juventus, ma è il calcio ed in altre partite siamo stati più fortunati nel risultato. È un periodo che gira così, pensiamo alla prossima partita per ripartire con maggiore energia».

Chiederà qualcosa dal mercato visti gli infortunati?

«Escludendo Cuadrado, non c’è altro. Kossounou l’abbiamo perso, per il resto li abbiamo tutti. Dispiace per Odilon, è un infortunio molto lungo e noi abbiamo già subito Scamacca e Scalvini. Dispiace, ci avrebbe aiutato tanto nel reparto difensivo in tutte le partite che dobbiamo giocare. Però è l’unico fuori per infortunio. Cuadrado rientrerà in qualche giorno, per Scamacca ci vorrà un po’ di più».

Ho visto un’analogia con la gara col Real.

«Anche con il Real Madrid abbiamo perso e con l’Arsenal abbiamo pareggiato, ma queste sono squadre di alto livello come gruppo e come giocatori, dove il piccolo errore che non paghi, contro squadre così li paghi. A noi rimane la consapevolezza di aver creato problemi, di aver rischiato di passare da sconfitta a vittoria con un margine molto piccolo. Ma quel poco di differenza poi ti permette di essere più in alto oppure no, siamo consapevoli di ciò che stiamo facendo: abbiamo fatto tanti punti in modo impensato, abbiamo fatto qualche pareggio ma abbiamo giocato con Lazio, Juventus, Inter e Napoli in 20 giorni. Va bene, sono dispiaciuto per i ragazzi ma quando fai prestazioni così poi hai la carogna dentro per ripartire»

