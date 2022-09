Milan e Napoli illuminano un percorso: primato in classifica con un mercato senza sprechi 

Domenica a San Siro si affronteranno due delle tre squadre in vetta alla classifica: Milan e Napoli. Due club che hanno indicato una strada da seguire a tutti gli altri: una politica morigerata, un mercato senza sprechi, che finora ha pagato, visti i risultati calcistici. Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive:

“ci ritroviamo con due club che illuminano un percorso: qui si parla di prime della classifica appaiate a pari punti, di capacità tecnica nell’individuare giocatori giovani o di qualità (riferimento ai due che non ci saranno: Leao e Osimhen) ma pure di gestione economica”.

Sia De Laurentiis che il gruppo Elliott hanno lavorato per aggiustare i conti. Sarà il derby della morigeratezza.

“De Laurentiis da una parte e il gruppo Elliot dall’altra hanno cercato una strategia illuminata per abbassare rossi di bilancio inquietanti. Poi non stiamo a discutere quali siano le ragioni che spingono ADL o quelle che hanno limitato il lavoro di Maldini e gestione tecnica, la fin della storia (non ancora della favola) dice che questo è il miglior derby della morigeratezza calcistica, ad alto livello ovviamente”.