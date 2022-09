Messaggero: Sarri chiede ai suoi cattiveria contro il Napoli: «Dovete essere incazzati. Riscattiamoci»

I precedenti da ex non sorridono al tecnico toscano. “Stavolta vuole invertire il destino e cancellare definitivamente il passato”

Sabato c’è Lazio-Napoli. La squadra di Sarri viene da un pareggio contro la Sampdoria. Il tecnico, racconta il Messaggero, non ha fatto nessuna strigliata alla squadra, ieri, a Formello, ma ha incitato i suoi a scatenare la loro rabbia sul prossimo avversario in campionato, il Napoli.

Contro il Napoli, da ex, Sarri ha fallito quasi sempre.

“Stavolta no, stavolta Sarri vuole invertire il destino e cancellare definitivamente il suo passato. Cuore bandito. Abbandonato il Vesuvio, Maurizio da ex ha quasi sempre fallito. Nelle due sfide alla guida della Juventus ha vinto a Torino per 4-3 grazie all’autogol di Koulibaly all’ultimo minuto, poi perso al Maradona per 2-1. Ancor peggiore lo score con la Lazio: due debacle, la prima in trasferta con un terribile 4-0, la seconda già menzionata all’Olimpico con il giro di Fabian Ruiz a un battito dal triplice fischio. È atteso un altro epilogo, una pozione contro il veleno in coda può essere il pubblico”.