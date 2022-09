Mediaset: 8 al mercato di De Laurentiis per non aver ceduto alla tentazione Ronaldo

Il calciomercato è finalmente chiuso, almeno fino a gennaio, e senza i clamorosi colpi di scena finali per il Napoli che attendeva Navas dal Psg e ha trattato anche Ronaldo dallo United. Secondo i dati di Transfermarkt, la formazione azzurra ha abbassato il valore della rosa rispetto al settembre 2021 di -72.2 milioni

Ma questo non significa che la squadra non si sia rafforzata, come sottolinea MediasetSport che dà al Napoli il voto più alto delle pagelle del mercato, addirittura un 8

NAPOLI 8 – Merita mezzo voto in più il mercato portato a termine da Aurelio De Laurentiis, per aver resistito alla tentazione di portare a Napoli Cristiano Ronaldo per il solo gusto dell’impatto mediatico. Operazione che avrebbe avuto un senso alle condizioni sognate da Jorge Mendes (100 milioni per Osimhen e ingaggio pagato di CR7), non certo nei termini proposti anche in maniera un po’ maldestra dal supermanager nelle ultime ore di mercato. Voto alto meritano anche le scoperte di giocatori come Kvaratskhelia e Kim, davvero molto interessanti. Interessante anche l’investimento su Raspadori. Sarà anche vero che, come dice Spalletti, non è facile sostituire la personalità di gente come Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz, ma è altrettanto vero che in queste prime giornate la squadra ha dimostrato di possedere una potenza di fuoco impressionante. Se fosse arrivato anche Navas il voto sarebbe salito a 8,5 ma c’è tempo ancora a gennaio.