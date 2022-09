Massimo Mauro: «Vlahovic il controllo della palla non sa cosa sia»

Nell’intervista al Corriere dello Sport, Massimo Mauro parla anche di Vlahovic:

Hai dichiarato che Vlahovic non sa cosa sia il controllo della palla. Settanta milioni spesi male?

«Se non ti arriva il pallone mettiti nella condizione di riceverlo. L’ho detto e lo confermo: Vlahovic il controllo della palla non sa cosa sia, se tu la controlli male e non la tieni è un casino e finisci per mettere in difficoltà l’intera squadra. Lui aspetta che il difensore gliela prenda. Milik, invece, ha idea di come si giochi a calcio, crea due o tre occasioni da gol anche in situazioni complicate. Il mestiere del centravanti prevede l’iniziativa individuale. Ad ogni modo Vlahovic ha soltanto ventidue anni e a gennaio Allegri fu costretto a metterlo dentro subito, invece di gestirlo con i tempi giusti».