Lotito ce l’ha fatta: è diventato senatore nel Molise che aveva dichiarato di non conoscere 

Il patron della Lazio è stato eletto. «Non tradirò i molisani, questa è una terra fantastica che è stata dimenticata per anni».

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato eletto senatore in Molise con il centrodestra, in quota Forza Italia. Proprio in Molise, che il patron biancoceleste qualche settimana fa dichiarò di non conoscere. Ma dopo averlo battuto in lungo e in largo, ha coronato finalmente il suo sogno, che nel 2018 si era infranto, con Lotito che aveva passato l’intera legislatura scorsa a protestare e presentare ricorsi contro l’esclusione dal Senato. Per uscire dalle elezioni trionfante, Lotito ha vissuto l’intera campagna elettorale in un albergo in Molise. Ora potrà tornare a Roma. Le sue prime parole:

«Io in questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagna elettorale. I molisani non saranno traditi perché lo meritano, questa è una terra fantastica che è stata troppo dimenticata negli ultimi anni e che ha bisogno di una voce in parlamento».