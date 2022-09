Ligabue: «La mia voce particolare? Da piccolo mi sbagliarono l’operazione alle tonsille, forse è per quello» 

La Repubblica intervista Luciano Ligabue. Tra qualche giorno sarà protagonista di sette concerti all’Arena di Verona, poi intraprenderà un tour europeo tra Barcellona, Bruxelles, Parigi e Londra. Parla delle emozioni che si provano ai concerti.

«Non esiste un sinonimo per la parola emozione. Forse, cantare in pubblico per me significa anche riprodurre quel senso di partecipazione degli anni Settanta. Di sicuro continuo a cercare le facce, riesco a vederle, a distinguerle, dalla passerella e dal palco immagino le loro storie e a volte mi distraggo, perdo il filo dei testi. Ho davanti quelli che, trasfigurati, cantano: forse, soltanto il momento del gol allo stadio è qualcosa di simile. Amo guardare l’abbandono del pubblico, quando ridono, cantano, stonano senza vergognarsi. Ho fatto più di 800 concerti e non riesco a starne senza. Una vicinanza che nella realtà non c’è».