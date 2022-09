Libero: Pioli è un tecnico con i controcazzi, sta dando lezioni a tutti i suoi colleghi

Su Libero, Fabrizio Biasin indica il limite più grande dell’Inter nella mancanza di personalità.

“a preoccupare è soprattutto l’atteggiamento. Anzi no, la personalità. L’Inter di questo inizio stagione difetta terribilmente di personalità e questa cosa è allo stesso tempo imprevedibile e inaccettabile. “Imprevedibile” perché dalla vittoria dello scudetto in avanti i nerazzurri avevano in più occasioni mostrato consapevolezza, quella di chi sa gestire i momenti buoni e venir fuori da quelli difficili. “Inaccettabile” perché senza quella – la personalità – non vai lontano neppure contro l’FC Antartide, squadra da sempre molto sotto organico”.