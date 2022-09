Libero: Meret chiede al Napoli uno sforzo sul rinnovo, pensa che le sue prestazioni siano superiori all’offerta

“I portieri di Milan, Napoli e Inter sono le cartine di tornasole delle tre squadre. Ne rappresentano alla perfezione il momento: è consapevole e sicura di sé come Maignan quella rossonera; è eccitata e rinfrancata dalle novità come Meret quella azzurra; è preoccupata e titubante come Handanovic quella nerazzurra. Tutti e tre sono chiamati all’impegno oggi, in una giornata in cui possono confermare o ribaltare le sensazioni ricavate da questo avvio di stagione e cementate dal turno di Champions”.

Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli. Sul portiere del Napoli:

“Meret rappresenta alla perfezione lo stato attuale del Napoli. Alla paura per la rivoluzione estiva è subentrata l’eccitazione per il nuovo corso, culminata per nel 4-1 rifilato al Liverpool. Meret è sopravvissuto al tentativo del club di ingaggiare prima Kepa e poi Keylor Navas, da portiere maturo quale forse non è mai stato. Dopo essere stato derubricato a talento perduto, si è disinteressato dell’opinione pubblica. Si è rasserenato. Nessuno aveva più grandi aspettative su di lui, esattamente come sul Napoli, così ora riesce a giocare libero dai cattivi pensieri: il 71,4% di parate dimostra questa tranquillità solo in parte. Meret lo sa e sta chiedendo al club uno sforzo economico rispetto alla proposta di rinnovo fino al 2027 a 1,5 milioni a stagione. Pensa che le prestazioni siano di livello superiore rispetto all’offerta. L’unica controindicazione di questo atteggiamento è la stessa che il Napoli è chiamato ad evitare, a proposito di squadra ad immagine e somiglianza del portiere: illudersi che il buon inizio sia sufficiente per tutta la stagione”.