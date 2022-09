Libero: il turnover non deve diventare masochismo. Davvero Vlahovic non può giocarne tre di fila?

Su Libero, Fabrizio Biasin critica il turnover a cui diversi allenatori hanno fatto ricorso dopo solo cinque partite di campionato. E dal quale sono stati puniti. E’ accaduto al Milan contro il Sassuolo, al Napoli contro il Lecce e alla Juventus, ieri, contro la Fiorentina. La domanda è: possibile che Vlahovic non possa giocarne tre di seguito?

“C’è questa cosa del turnover che, francamente, sta un po’ andando oltre la logica. L’altro giorno Pioli ha esagerato con i cambi (avversario il Sassuolo) e si è dovuto accontentare di un punto. Poi si è ampiamente rifatto (leggi “derby”), ma i due punti lasciati a Reggio son comunque fastidiosi. Stessa cosa per Spalletti in Napoli-Lecce: ne mette a riposo tre o quattro e zac!, si ferma contro i pugliesi. Ieri è toccato ad Allegri cadere nel tranello: cioè, davvero, siamo a inizio settembre e Vlahovic non può giocare tre partite di fila? Stiamo parlando di un tizio che nelle prime quattro partite dei bianconeri era stato più che decisivo, lasciarlo a marcire sulla panca del Franchi ha portato a questo sconcertante dato: 1 tiro in porta della Signora in tutti e 90 i minuti. Il turnover ha senso fino a quando non si trasforma in masochismo””.