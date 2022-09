L’Equipe e la tregua armata tra Neymar e Mbappé al Psg

Il direttore Campos a Rmc: «Fu un errore acquistare due giocatori nello stesso ruolo». Messi ha chiesto al club di intervenire per non compromettere la stagione

L’Equipe dedica una copertina alla relazione tumultuosa tra Neymar e Mbappé. Una tregua di facciata che nasconde dissidi profondi. Al punto che Messi – scrive L’Equipe – avrebbe chiesto al club di intervenire per non rischiare di compromettere la stagione.

Il quotidiano francese ricorda le frasi di Campos – più che un direttore sportivo, il direttore del Psg – una decina di giorni fa a Rmc Sport:

«In passato abbiamo commesso l’errore di acquistare due giocatori nello stesso ruolo. La sessione di calciomercato non è andata bene perché ci mancano giocatori in posizioni chiave (1 difensore centrale e 1 centravanti) e perché abbiamo una sovrapposizione di giocatori in due ruoli (Donnarumma/Navas e Neymar / Mbappé). »

L’Equipe ricorda che i due sono arrivati insieme nel 2017. E non hanno mai legato. Sia per una sovrapposizione tattica ma soprattutto per motivi caratteriali e di ego. Le distanze sono state rimarcate anche durante la pausa per le Nazionali. Alla domanda sul rapporto col compagno, Neymar ha risposto: «Il mio rapporto con Mbappé?» e poi se n’è andato. Apparentemente più diplomatico il francese: «Ci sono periodi in cui siamo i migliori amici del mondo e altri momenti in cui parliamo meno tra di noi. Ma c’è molto rispetto» per poi aggiungere: «Ho molta più libertà in Nazionale. A Parigi, è diverso. Mi viene chiesto di fare il centravanti».

L’Equipe ripercorre questi cinque mesi. Dal rinnovo fantascientifico di Mbappé all’attesa o quantomeno alla non opposizione nei confronti di una eventuale cessione di Neymar. Scrive il quotidiano sportivo francese:

Neymar è convinto, senza avere le prove, del ruolo svolto da Mbappé nella decisione del Psg di provare a venderlo. In privato, il brasiliano non nasconde il suo stupore per i pieni poteri dati al suo giovane compagno di squadra (23 anni). È così che inizia la stagione.

Poi arriva l’episodio del rigore.

Il rapporto svolta e vira al freddo polare al minuto 43 della partita contro il Montpellier. Al minuto 43, Neymar afferra la palla per battere il rigore quando il designato era Mbappé che ne aveva fallito uno venti minuti prima.

Nello spogliatoio, scrive L’Equipe, è il solo Sergio Ramos a chiedere espressamente a Neymar di attenersi alle decisioni del club. Nella notte uno status di Neymar raccoglie i like dei compagni brasiliani e l’indomani la tensione tra i due sale alle stelle davanti a tutti.

Per trovare una forma di appeasement, ci vuole l’intervento, tra gli altri, di Marquinhos e Sergio Ramos. Anche quello del duo Christophe Galtier-Luis Campos non è più di troppo.

Il grande gelo permane. Anche se L’Equipe scrive che i due dovranno trovare un modo per convivere, una sorta di pace forzata.