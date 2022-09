L’Equipe: a 25 anni Ounas ha perso troppo tempo, il Lille è l’ultima possibilità che ha di rilanciarsi

La prima parte della sua carriera è stata molto lontana dalle aspettative, l’ultima stagione al Napoli insignificante. Al Lille non troverà meno concorrenza

Adam Ounas ha lasciato il Napoli per trasferirsi al Lille: è ad una svolta nella sua carriera, questa è l’ultima sua possibilità per rilanciarsi dopo cinque anni in Italia, scrive L’Equipe.

“A 25 anni, Ounas ha perso troppo tempo. La prima parte della carriera del giocatore è stata molto lontana dalle aspettative. Con gli azzurri il bilancio è magro. Troppo sottile: il giocatore ha giocato un totale di 62 partite, segnando 7 gol e fornendo un assist. Numeri lontani dalle emozioni che regala su un campo di calcio”.

Il suo ex compagno di squadra, Kevin Malcuit, dice:

«È un fenomeno, è un genio della palla. È dotato tecnicamente, per lui il calcio è naturale».

In Nazionale tutti credono in lui, eppure al Napoli non ha stupito.

“Ma la realtà è crudele per il campione africano 2019. Nonostante i lampi quando è entrato in gioco, la sua ultima stagione al Napoli è stata insignificante. Anche se ha giocato 15 partite, ha iniziato solo una volta titolare e ha solo 311 minuti di gioco, sia a causa di infortuni o, soprattutto, delle scelte del suo allenatore”.

Una persona molto vicina a Ounas racconta al quotidiano francese:

«Ha provato molta frustrazione nelle ultime stagioni. Era difficile trovare un posto di fronte a tanta competizione, a volte sportiva, ma non solo. La scorsa stagione, il Napoli ha giocato molto con Lozano e Politano per ammortizzare i maxi investimenti. Adam è stato ancora una volta considerato un jolly di lusso».

Al Lille la concorrenza non è inferiore a quella trovata a Napoli.

“Dovrà convincere Paulo Fonseca che è lì per essere più forte di Remy Cabella, Jonathan Bamba, Yusuf Yazici o Edon Zhegrova”.