L’Atalanta rinnovata va per la prima volta in testa alla classifica

Non era mai successo in questi anni. In rete il 19enne Hojlund, raddoppio di Lookman. Il Monza ancora a zero punti, Stroppa potrebbe saltare

L’Atalanta di Gasperini è prima in classifica. Non era mai accaduto, anche se in questi anni i bergamaschi sono stati una realtà importante del calcio italiano. I nerazzurri hanno battuto 2-0 il Monza unica squadra che ha perso tutte e cinque le partite (quanto resisterà Stroppa?).

L’Atalanta è sola a 13 punti, davanti a Napoli e Milan con 11, Udinese e Roma a 10, Juventus e Inter a 8.

L’Atalanta le ha vinte tutte, ha pareggiato solo con il Milan. Anche il club di Percassi e degli americani ha optato per il rinnovamento. Tant’è vero che il gol dell’1-0 l’ha segnato il danese Hojlund appena 19 anni. Il raddoppio di Lookman (24 anni). I bergamaschi quest’estate hanno venduto Pessina (proprio al Monza), Freuler (al Nottingham Forest), Miranchuk (al Torino), rescisso il contratto con Ilicic.

La linea del rinnovamento fin qui ha pagato, anche se la stagione è lunga.

Lo scorso anno, dopo la vittoria a Napoli, Gasperini disse:

Tutti parlano così dello scudetto, ma c’è una realtà: noi non siamo mai stati primi in classifica, il giorno che arriveremo primi in classifica potremo dire che lotteremo per lo scudetto. L’Inter è stata prima, il Milan primo, il Napoli anche. Al massimo siamo stati secondi, l’anno scorso. Quando saremo primi getterò il velo. Noi non ci siamo mai stati, primi in classifica: non ci tiriamo indietro, ma è un dato di fatto.