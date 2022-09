L’Arsenal fa debuttare un quindicenne, Nwaneri. È il giocatore più giovane della storia della Premier League

Contro il Brentford, l’Arsenal ha fatto debuttare in prima squadra il quindicenne Ethan Nwaneri che così è diventato il giocatore più giovane nella storia della Premier League.

Nwaneri, che ha 15 anni e 181 giorni, è entrato in campo al secondo minuto di recupero, primo giocatore under 16 a giocare nella competizione. Il record precedente era detenuto da Harvey Elliott, ora al Liverpool, che nel 2019 giocò per il Fulham a 16 anni e 30 giorni.

L’Arsenal ha vinto in scioltezza 3-0 e segnato un traguardo per la storia del campionato inglese.

Bellissima la scena finale, con il portiere dell’Arsenal Aaron Ramsdale che spinge il 15enne esordiente verso i tifosi perché lui è troppo modesto per andarsi a prendere l’applauso del pubblico.

Watch Arsenal keeper Aaron Ramsdale push 15-year-old debutant Ethan Nwaneri towards the travelling supporters after the talented teen is too modest to take any acclaim pic.twitter.com/1lpSzfcl4S

— Layth (@laythy29) September 18, 2022