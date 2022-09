L’agente di Kvaratskhelia: “La trattativa con la Juventus era in fase avanzata, ma è meglio che sia venuto a Napoli”

A Radio Kiss Kiss: «In Europa piaceva a molti club, ma il Napoli è stato il più veloce a bloccarlo, avendo già la qualificazione in Champions League»

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Gennaro Di Nardo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss rivelando anche un retroscena di mercato:

Il rendimento di Khvicha?

“Ha avuto una grande capacità di adattamento, pur essendo georgiano io credo che il calcio sia universale: l’approccio è stato più che positivo, in campo non ci sono nazioni ma parla il pallone e per ora sta andando tutto bene”

Pregiudizi perchè georgiano?

“Prendere un calciatore da un campionato minore comporta la difficoltà nell’immaginarselo in un campionato più competitivo. Il Napoli però è stato bravo a farlo e a prenderlo, Khvicha ha giocato in Russia e non è certo un campionato di secondo livello: c’è sempre un po’ di rischio ambientamento, ma per ora sta andando bene. Ci saranno momenti difficili, bisogna farsi trovare pronti”

Dove può ancora migliorare?

“È un 2001, fisicamente si sta ancora formando e l’Italia tatticamente può dargli tanto: lui è disposto all’apprendimento, con Spalletti può migliorare tanto tatticamente e sotto tutti gli altri punti di vista. Si è messo a disposizione della squadra, è molto legato e ragiona per la squadra: sono tutte cose che fanno ben sperare”

Era stato preso dalla Juventus?

“Paratici lo aveva adocchiato, la trattativa con la Juventus era in fase avanzata, ma è meglio per lui che sia venuto a Napoli. Piaceva a molti club, ma i partenopei sono stati i più veloci a bloccarlo una volta ottenuta la qualificazione in Champions”.

Come l’ha scoperto il Napoli?

“Parte tutto da Cristian Zaccardo, è stato il primo a conoscerlo e l’abbiamo seguito in questi anni: il Napoli lo conosceva, poi ci siamo incontrati ed il lavoro l’hanno fatto Giuntoli e Micheli. Già al Rubin Kazan si stava mettendo in mostra, in Europa già qualcuno lo conosceva ma il Napoli è stato il più veloce a bloccarlo, avendo già la qualificazione in Champions League”

Spalletti?

“Ha parlato col ragazzo in fase di trattativa, quando il mister ti parla e crede in te, la situazione cambia: è stata una fase importante della trattativa, anche adesso vediamo il mister contento di Kvara e ci sono i presupposti per fare bene partita dopo partita”

Rigorista?

“Non saprei, però posso confermare che è un ragazzo splendido con dei principi e che si sta adattando senza fronzoli per la testa”