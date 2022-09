Klopp a Napoli ha perso tre volte su tre (una col Dortmund e due col Liverpool)

Mercoledì c’è Napoli-Liverpool di Champions e anche le statistiche contribuiscono a irrobustire il morale. Ne scrive il Corriere dello Sport che ricorda i precedenti di Klopp a Napoli: tre sconfitte su tre. Contro il Dortmund fu anche espulso.

Non ha una tradizione favorevole Klopp a Fuorigrotta: tre sconfitte su tre. La prima nel 2013 quando allenava il Borussia Dortmund (vinse il Napoli 2-1 con Higuain e il giovane Insigne su punizione), poi nel 2018 col Liverpool (Insigne al novantesimo), l’ultimo confronto quello appena raccontato. Nel complesso, contro il Napoli, sempre nella fase a gironi di Champions, Klopp ha vinto 2 volte su 6, sempre in casa, prima col Borussia e poi col Liverpool. Volendo, c’è anche un ko in amichevole, era l’estate 2019, a Edimburgo, finì 3-0 per il Napoli di Ancelotti che riscattò così il 5-0 rimediato un anno prima a Dublino sempre dagli inglesi di Klopp.