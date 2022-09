Italiano: «Perdere una partita così è da matti ed il primo matto sono io»

A Dazn: «Sono preoccupato perché non vinciamo le partite. Non si possono concedere due gol quando abbiamo la gara in mano»

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna in campionato. Si è detto preoccupato dell’andamento della squadra viola.

«Non si può essere arrembanti tutte le partite. Il primo tempo è stato equilibrato. Sinceramente non pensavo di poter perdere una partita del genere. Non voglio neanche commentare gli episodi dubbi. Non possiamo concedere questi due gol quando abbiamo la partita in mano. La colpa è solo nostra e soprattutto mia. Voglio pensare solo alla mia squadra. Perdere una partita così è da matti ed il primo matto sono io. Sono preoccupato perché non vinciamo le partite».