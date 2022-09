Inzaghi può perdere Skriniar ma si è sbloccata la trattativa per Acerbi

Di Marzio riferisce che per il centrale della Lazio siamo alla stesura dei contratti. Intanto in Francia sono insistenti le voci sullo slovacco

Francesco Acerbi all’Inter si sta sbloccando dopo una trattativa infinita. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. Siamo alla stesura dei contratti. Il giornalista di Sky comunica che le parti hanno sistemato gli ultimi dettagli e chiuso la trattativa con l’ok di Steven Zhang. Sarà prestito con diritto di riscatto.

Inzaghi ritrova dunque il suo “fedelissimo” difensore centrale, campione d’Europa con Mancini un anno fa. Il tecnico nerazzurro aveva a più riprese denunciato la necessità di un altro difensore per l’organico dei nerazzurri, orfano di Ranocchia. Ma è impossibile non pensare a un collegamento tra l’arrivo di Acerbi e le voci che arrivano dalla Francia, che sempre più insistenti vorrebbero Skriniar vicinissimo al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro.