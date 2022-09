Il Telegraph su De Zerbi: è uno dei seguaci di Guardiola, in Premier ormai sono tanti

Il nuovo allenatore del Brighton. In Premier un quarto degli allenatori si ispira al tecnico del City e il fenomeno è in aumento

Il Telegraph scrive di De Zerbi, scelto per sostituire Graham Potter sulla panchina del Brighton. Racconta l’ammirazione del tecnico italiano verso Guardiola e la somiglianza del suo calcio a quello del tecnico del Manchester City. De Zerbi reputa Guardiola una spanna sopra gli altri allenatori, lo segue da anni, parla del Barcellona di Guardiola come della “squadra più forte degli ultimi 40 anni”.

Durante la sua presentazione al Brighton, ieri, De Zerbi ha dichiarato:

Il Telegraph si dice convinto che De Zerbi quanto meno proverà ad imporre uno stile di gioco simile, come ha già fatto in passato.

“Ma questo non significa che non ci proverà e il 43enne si è certamente avvicinato alla maggior parte degli allenatori che hanno provato a imporre uno stile di gioco altrettanto dominante alle sue squadre, più recentemente lo ha fatto allo Shakhtar Donetsk”.

Quando ha spiegato alla stampa il suo approccio al calcio, De Zerbi ha detto:

Guardiola e De Zerbi hanno in comune Enzo Maresca: amico di infanzia di De Zerbi (giocavano insieme a pallone quando erano ragazzini), Maresca fa parte dello staff tecnico di Guardiola. Prima di accettare l’incarico al Brighton, De Zerbi si è confrontato proprio con lui.

Il Telegraph scrive:

“Con un’estrema dedizione al calcio basato sul possesso, De Zerbi è tra gli accoliti più evidenti di Guardiola. È tutt’altro che solo, però, e il calcio europeo sembra entrare gradualmente in una nuova fase, in cui una collezione di allenatori ispirati a Guardiola sta iniziando a sollevare i migliori posti di lavoro nei migliori campionati. L’allenatore del Manchester City è alla sua quindicesima stagione da allenatore. Ha dimostrato di essere una figura di ispirazione per molti giovani tecnici e, ogni stagione che passa, cresce la lista degli allenatori di alto livello che lui ha influenzato. L’arrivo di De Zerbi in Premier League significa che un quarto dei tecnici in Premier è stato significativamente influenzato da Guardiola, direttamente o indirettamente, e questa circostanza potrà solo aumentare nei prossimi anni”.