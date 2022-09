Il New York Times: «Il calcio di Raiola e Mendes sta finendo, ora comandano le agenzie-multinazionali»

Gli agenti burattinai eleganti con gli occhiali da sole non comandano più. La risposta alla domanda “Chi altro rappresenti?” sarà presto: “tutti”

Il calcio si è abituato alla rappresentazione di agenti come burattinai in abiti eleganti e occhiali da sole firmati, che esercitano la massima influenza sul destino di giocatori e squadre”. Ma questa immagine sta velocemente diventando il passato, scrive il New York Times. E’ in atto una rivoluzione silenziosa che “cambierà il calciomercato a livello mondiale”.

A settembre dello scorso anno due delle più grandi agenzie di talenti del mondo, Creative Artists Agency e ICM Partners, hanno deciso di unire le forze, e giugno hanno ottenuto il via libera dall’Antitrust americano. Tutti si sono preoccupati del cinema, di Hollywood, ma “nessuno ha sentito il bisogno di menzionare il calcio. È lì, tuttavia, che l’impatto dell’accordo potrebbe essere sentito più forte”, scrive il Nyt.

“Sia CAA che ICM, negli ultimi tre anni, si sono espansi nel calcio. Nel 2019, CAA ha acquisito Base Soccer, una delle più grandi agenzie sportive britanniche, con oltre 300 clienti professionisti. Un anno dopo, ICM ha completato un accordo per l’acquisto del gruppo Stellar ancora più grande, in quella che si pensava fosse l’acquisizione più costosa nella storia dell’azienda. Per anni Base e Stellar sono state delle centrali elettriche – Stellar, la più grande agenzia di questo sport, rappresenta più di 800 clienti – ma sono state anche rivali, e non sempre cordiali. Ma non appena il Dipartimento di Giustizia ha firmato l’acquisizione di ICM da parte di CAA, sono diventati compagni di squadra. Ciò ha ramificazioni, ovviamente, per le aziende, gli agenti che le impiegano e i giocatori che chiamano clienti”.

“La portata dell’impresa combinata può avere un profondo effetto sul delicato equilibrio di potere nell’affascinante e redditizia attività di trading di giocatori che funge da motore finanziario per lo sport più popolare al mondo“.

Erkut Sogut del suo libro “Deadline”, un thriller ambientato sullo sfondo del mercato del calcio tratto da un’esperienza di prima mano (Sogut ha trascorso 15 anni come agente, e ha avuto per esempio Mesut Özil), dipinge un’industria fatta di venditori ambulanti e avvoltoi, ciarlatani e squali, che operano in uno sport pieno di corruzione e confuso con clientelismo. Ecco, “quel mondo è in subbuglio”.

Perché “quel mercato ora include non solo CAA – che è entrata per la prima volta nel calcio gestendo gli accordi commerciali della scuderia di stelle di Mendes – e ICM, ma anche l’agenzia sportiva californiana Wasserman. Quest’ultima ha stabilito una testa di ponte nel calcio inglese nel 2006, ma si è espansa rapidamente negli ultimi due anni, acquisendo un’altra agenzia britannica, Key Sports, e l’azienda spagnola Top Value, oltre ad aprire un ufficio tedesco”.

Ormai, spiega un agente, ogni volta che si propone a un potenziale cliente scopre che la prima domanda è sempre la stessa: ‘Chi altro rappresenti?’. “I giocatori vogliono saperlo più di ogni altra cosa. Sanno che se non conosci nessuno, non puoi fare nulla. La gente semplicemente non rispondeal telefono”.

Ciò conferisce al monolito emerso dall’unione di CAA e ICM – e, di conseguenza, tra Base e Stellar – un vantaggio quasi inattaccabile. Nessuna delle due società prevede di perdere agenti di calcio a seguito della fusione; l’intenzione è quella di ampliare l’elenco dei clienti piuttosto che ridurlo. La risposta alla domanda “Chi altro rappresenti?” potrebbe anche essere “tutti”.

Scrive ancora il Nyt: “Mentre l’arrivo delle società – con azionisti, culture del posto di lavoro e immagini pubbliche di cui preoccuparsi – può suggerire una professionalizzazione invadente in quella che è stata tradizionalmente il tipo di industria senza legge descritta nel romanzo di Sogut, espone anche i giocatori alla possibilità che il loro futuro sarà determinato da una maggiore necessità di rafforzare i profitti di una società madre.

“Ci sono sempre stati squali nell’acqua. L’unica cosa che è cambiata è la dimensione del pesce”, conclude il Nyt.