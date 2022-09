Gazzetta: Spalletti aveva messo le mani avanti ma il nuovo Napoli non soffre le pressioni

Il Napoli primo in classifica è celebrato con un paginone dalla Gazzetta dello sport. Scrive Maurizio Nicita:

Spalletti aveva messo le mani avanti, perché pensava che l’inesperienza del nuovo gruppo (ben 10 i giocatori nuovi in rosa) rischiasse di frenare la crescita in questa prima parte di stagione, con tante partite ravvicinate. Invece la ventata di gioventù portata dei nuovi ha dato alla squadra azzurra una sfrontatezza che l’ha portata a sostenere e vincere senza timori reverenziali le gare più difficili. A cominciare dal netto successo con il Liverpool, ma anche quelli in campionato a casa di Lazio e Milan, per non parlare di quello in Scozia con i Rangers.

Questo gruppo, a differenza dal precedente, sembra non soffrire le pressioni e gli stadi pieni di tifo, che sia a favore o contro. Una situazione abbastanza nuova per l’ambiente. Un valore aggiunto da verificare nel tempo. Questa sostenibile leggerezza di essere Napoli fa diventare la banda Spalletti una mina vagante in Italia e in Europa.