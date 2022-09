Il Foglio: Ci sono ben 6 italiani candidati al Golden Boy. L’unico italiano a vincerlo fu Balotelli

L’albo d’oro degli ultimi cinque anni: Mbappé, De Ligt, Joao Felix, Haaland, Pedri. Si tratta di un premio serissimo, il Golden Boy, il riconoscimento riservato al miglior calciatore Under 21 europeo. Quest’anno arriva alla ventesima edizione. Ne scrive il Foglio, che – scorrendo la lista dei quaranta candidati, per nulla sciovinista in quanto stilata da una giuria di giornalisti internazionali di prim’ordine – trova ben sei italiani:

Come valorizzare questi talenti?

Nel paese in cui tutto si tiene, lo sport non è regolato in modo diverso dalla scuola o da altri settori del mondo del lavoro: le risorse umane non mancano affatto, ma difettiamo della capacità di saper impiegarle nel modo corretto, senza sprecarle, senza mortificarle, senza far loro venire voglia di scappare all’estero. In tempi di crisi globale, saper ottimizzare è qualità fondamentale. Saper incanalare da subito il talento, senza inutili anticamere senza più ragion d’essere, in un contesto organizzato e vincente come fa la Spagna, dove nel 2021 Luis Enrique non s’è fatto problemi a lanciare i Gavi e i Pedri e continuerà a farlo in futuro. Mancini, mai come oggi imprenditore di sé stesso, ama farsi bello con le sue provocazioni anti-sistema – Gnonto 2022 come Zaniolo 2018 – ma finché rimane voce isolata, anzi in aperta contrapposizione con lo status quo dei club, non ce ne faremo niente.