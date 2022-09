Il Daily Mail: «Il Napoli di Spalletti fa paura, e pensare che i tifosi in estate si lamentavano…»

“Ha costruito una squadra che non sembra avere punti deboli. Anguissa è una bestia in mezzo al campo”

“Il Liverpool ha perso a Napoli nel 2018-19 e di nuovo nel 2019-20, ma questa terza sconfitta ha creato un terremoto emotivo che non sarà mai dimenticato”. Lo scrive il Daily Mail distaccandosi un po’ dalla visione Liverpool-centrica del resto della stampa inglese. Si concentra più sul Napoli, e sui suoi meriti.

“Un po’ come nella storia biblica di Davide e Golia, questa vittoria è stata racchiusa nella straordinaria intelligenza della squadra più piccola che ha distrutto il suo gigantesco avversario con velocità, forza e precisione chirurgica”.

“L’impressione è che il Napoli abbia saputo sfruttare fino ad ora tutte le debolezze degli avversari in questa stagione riducendo il gap tecnico grazie a un’aggressività che finora hanno ammirato solo in serie A. La vittoria sul Liverpool è stata la più bella e importante della storia del Napoli al ‘Diego Armando Maradona Stadium’ e ha ribadito la maledizione che vede Klopp sempre in massima difficoltà quando deve affrontare il club napoletano”.

“Il Liverpool era come un pugile aggrappato disperatamente alle corde del ring, mentre la folla esorta l’avversario a non mostrare pietà. Il Napoli, intanto, era come un flipper, che muoveva furiosamente la palla a grandi velocità. Il Liverpool sembrava sopraffatto. L’atmosfera era quella degna del Boca Juniors e, per la gioia dei tifosi di casa, il Napoli ha tenuto il piede sull’acceleratore in cerca di gol”.

“Spalletti ha creato un gruppo che non sembra avere punti deboli evidenti. I tifosi erano irritati e hanno persino chiesto a Spalletti di “svegliarsi” durante l’estate”.

“André-Frank Zambo Anguissa in mezzo al campo sembra una bestia assoluta e gli sfortunati giocatori del Liverpool gli sono semplicemente rimbalzati addosso. L’ex Fulham si sta dimostrando una forza inarrestabile, ma ha anche l’intelligenza tattica per completare il suo dominio fisico”.

“Il Napoli fa paura”, conclude il pezzo.