Il CorSport sul bilancio Inter: il club sta bruciando 7-8 milioni al mese

Sul Corriere dello Sport Alessandro Giudice analizza il bilancio dell’Inter relativo all’esercizio 2021-22 che oggi il club presenterà al suo consiglio di amministrazione. Il rosso sarà di circa 140 milioni.

L’autosufficienza, insomma, è lontanissima, scrive Giudice.

“Siamo dunque lontani da un’autosufficienza finanziaria fondamentale per un club con un’azionista in difficoltà nel ricapitalizzare come un tempo. Oggi Zhang sta per rifarlo ed è una scelta obbligata dal Codice Civile, perché la capogruppo FC Internazionale ha 91 milioni di patrimonio netto che finirebbe in negativo con una perdita da 130. Andranno quindi convertiti in riserva i finanziamenti soci, ma tanto meglio sarà se Zhang attingerà alle risorse ottenute in prestito da Oaktree, ancora in buona parte depositate in una holding lussemburghese. In tal caso, arriverà un’iniezione di cassa molto importante per la gestione del club”.