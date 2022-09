Il CorSport boccia il mercato Inter: rosa che non dà certezze e non sono stati sistemati nemmeno i conti 

L’Inter ha perso per la terza volta in campionato, ieri, contro l’Udinese. Il Corriere dello Sport punta il dito sul mercato estivo del club nerazzurro, indicandolo come fallimentare.

“Sulla carta i sei innesti estivi (Lukaku, Asllani, Bellanova, Onana, Mkhitaryan e Acerbi) dovevano rendere la squadra più forte, ma in realtà l’unico big partito (Perisic) l’ha indebolita perché non c’è più chi salta l’uomo. I conti non sono stati sistemati come voleva Zhang perché non sono stati sacrificati Skriniar e Dumfries, eppure la rosa non trasmette più certezze. Qualcuno forse sta già pensando al Mondiale. Di certo a centrocampo manca un elemento che abbia centimetri e qualità, Calhanoglu e Mikhitaryan stanno deludendo, Gosens non è ancora uscito dal tunnel, Skriniar è distratto dal mercato ed i giovani Asslani e Bellanova non si sono ancora visti. E le sconfitte in A sono 3 in 7 giornate: l’ultima volta era accaduto nel 2011-12…”.