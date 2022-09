Il bimbo costretto a indossare la maglia del Napoli alla rovescia a Firenze ospite al Training Center

Il club: «Antoine ha incontrato Edoardo De Laurentiis che gli ha donato una maglia. È stato accolto da Spalletti e dal gruppo. Ha assistito all’allenamento»

Bella iniziativa del Napoli che ha ospitato al centro di allenamento Antoine, il bambino che qualche settimana fa, al Franchi, è stato costretto a mettersi alla rovescia la maglia del Napoli per evitare disordini coi tifosi viola. Suo padre dichiarò che gli steward «non volevano che entrasse in tribuna con i colori azzurri» e che i tifosi della Fiorentina gli hanno inveito contro finché non ha preso provvedimenti. Un episodio increscioso che ha allertato il club partenopeo, che ha dunque organizzato la visita del bambino.

Graditissima sorpresa questa mattina per Antoine, il bambino francese tifoso del Napoli che lo scorso 28 agosto ha assistito allo Stadio Franchi al match degli azzurri contro la Fiorentina.

Antoine è stato ospite all’SSCN Konami Training Center dove ha incontrato il vice Presidente Edoardo De Laurentiis che gli ha donato una maglia personalizzata, con nome e data di nascita, quindi è stato accolto dal tecnico Spalletti e dal gruppo azzurro.

Antoine, accompagnato dai genitori, ha poi assistito all’allenamento seduto in panchina ed è stato anche protagonista di alcuni palleggi con Elmas e Anguissa.

Una mattina di gioia ed emozioni che racconta una bella storia all’insegna della fede azzurra.