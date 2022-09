Il Bayern non vince e i giocatori ce l’hanno con Nagelsmann: «perché non parla delle sue tattiche?»

Tre pareggi di fila a Monaco non si vedevano da un po’. Non ci sono più abituati. E ai senatori non piace l’atteggiamento dell’ex tecnico del Lipsia

Al Bayern non ci sono abituati, a questa cosa curiosa di non stravincere tutte le partite. Per cui questo strambo inizio di Bundesliga, con tre vittorie e tre pareggi di fila ha stranito un po’ l’ambiente. E poiché tutto il mondo è paese pure in Germania hanno cominciato a critica Julian Nagelsmann. I giocatori, prima di tutto.

Dopo l’ultima battuta d’arresto, il 2-2 con lo Stoccarda, ha inaugurato le danze. Secondo la Bild lo spogliatoio è insoddisfatto. Le star pensano che Nagelsmann dovrebbe ogni tanto mettere in discussione le sue tattiche. Invece non una parola di autocritica, e anzi ha incolpato facendo i nomi: Serge Gnarby, Leroy Sane e Jamal Musiala. Si sono mangiati tre gol, ha detto il tecnico.

Thomas Muller è stato uno dei pochissimi a parlare dopo la partita, e s’è sfogato: “Sono arrabbiato! Sono arrabbiato con noi stessi. Dobbiamo guardare a noi stessi”.

Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic difende Nagelsmann: “Ho detto all’allenatore che per me è più importante pareggiare una volta in più piuttosto che avere troppi giocatori insoddisfatti”. Quello l’ha preso in parola e s’è dato al turnover spinto. E ora, giù critiche.

“Julian sta trovando il suo stile. Anche questo è un processo di apprendimento. Neanche lui ha mai avuto una squadra del genere”.