Gollini: «Non vedo la determinazione nel vincere le partite, bisogna fare gol sennò è dura»

Dopo il pareggio con il Riga in Conference League, ai microfoni di Sky Sport il portiere della Fiorentina, Pierluigi Gollini.

“Credo ci sia poco da dire, non vedo ancora in noi quella determinazione per vincere le partite. Bisogna fare gol sennò così diventa dura, ma quando crei così tanto devi segnare. La mira può diventare un problema nel momento in cui non c’è la cattiveria, dobbiamo essere più determinati”.