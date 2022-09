Georgia, Kvaratskhelia convocato in Nazionale

Il ct della Georgia Willy Sagnol ha diramato le convocazioni per le prossime sfide di Nations League contro Macedonia del Nord e Gibilterra.

Cresce il numero dei convocati azzurri per le rispettive Nazionali nella sosta prevista in queste settimane. Dopo i cinque convocati da Mancini, arriva la chiamata anche per Kvaratskhelia

Il ct della Georgia Willy Sagnol ha diramato le convocazioni per le prossime sfide di Nations League contro Macedonia del Nord e Gibilterra. Tra i convocati georgiano anche l’attaccante del Napoli e stella della nazionale Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito l’elenco completo.

