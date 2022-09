Gazzetta: prima la forza del Napoli si vedeva quando c’era Osimhen, ora si intuisce quando non c’è

L’infortunio di Osimhen non ha paralizzato la capacità offensiva del Napoli, anzi. Venuto meno il nigeriano, Spalletti ha potuto contare sulla potenza dei gol di Raspadori e Simeone. Il Napoli ha una ricchezza di alternative, davanti, superiore alle altre squadre del campionato, scrive la Gazzetta dello Sport.

Ciò non significa che Osimhen sia diventato meno importante di prima: il nigeriano ha caratteristiche tecniche e tattiche uniche. Ma il Napoli ha tre attaccanti di spessore, che consentono a Spalletti di variare.

Osimhen ha segnato 2 gol in 5 partite, leggermente in calo rispetto al campionato scorso.

Ci sta, anche perché l’abbagliante Kvara non è Insigne. Lorenzo era più portato a fermarsi e a dettare l’imbucata dalla trequarti. Il georgiano punta sempre la linea di fondo, per il cross o la conclusione. Un altro mondo. Prima Victor aveva il monopolio della profondità, ora deve spartirla con Kvara. Questione di intese da calibrare. Non si pesteranno i piedi. Più facile che si esaltino a vicenda. Il Napoli è primo per gol fatti, tiri in porta e assist di squadra. In una macchina da gioco del genere, c’è pane e gloria per tutti.