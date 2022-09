Gazzetta: Osimhen proverà in tutti modi ad esserci contro il Liverpool

Al momento la presenza dell’attaccante del Napoli e in dubbio a causa di un affaticamento muscolare e lo staff medico non si pronuncia

La presenza di Victor Osimhen per l’esordio stagionale del Napoli in Champions, domani sera contro il Liverpool, è in dubbio. L’attaccante nigeriano è stato tenuto a riposo nella sezione di allenamento di oggi a causa di un affaticamento muscolare dopo la gara contro la Lazio, ma, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, proverà in tutti i modi ad esserci domani al Maradona.

Victor è uno che non si risparmia e non lo farà neanche nel tentativo di recuperare ma ovviamente nessuno in casa Napoli forzerà la situazione perché non mancano le alternative e soprattutto perché non si vuole certamente rischiare di perdere Osimhen per un periodo eventualmente più lungo.

Lo staff medico capeggiato dal dottor Canonico al momento non si sbilancia sulle possibilità di vedere il nigeriano nell’undici titolare al cospetto dei Reds, ma le impressioni sono positive perché in questi casi, sottolinea la Gazzetta molto può dipendere dalla volontà dell’atleta