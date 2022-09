Gazzetta: l’Italia si sentiva aggrappata a Immobile, invece era sulle spalle di Raspadori

Anche la Gazzetta elogia ed esalta Giacomo Raspadori.

Lunedì scorso (…) ci sentivamo nonostante tutto aggrappati a Ciro Immobile: ancora non lo sapevamo, ma in realtà eravamo già appoggiati sulle spalle di Giacomo Raspadori. Il ragazzo dei tempi giusti. Era un fenomeno nella Primavera del Sassuolo ma è cresciuto lì, nel “suo” campionato, senza salti nel vuoto. (…) Era la carta in più di Mancini, quella che poteva sparigliare il mazzo, all’Europeo, ma Jack lo ha vissuto come l’apprendista che fa lavoro di bottega, impara il mestiere da chi lo fa da molto più tempo di lui, immagazzina conoscenze.