Gazzetta: Lazio, Lotito blocca la partenza di Immobile con la Nazionale

La risonanza magnetica ha dato il via libero all’attaccante biancoceleste, ma il presidente della Lazio vuole tenerlo a Roma per recuperare

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sebbene la risonanza magnetica effettuata questa mattina avesse dato il via libero a Immobile per partire con la Nazionale per il prossimo impegno in Nations League, si è messo in mezzo Lotito, a bloccare il suo calciatore.

Ciro Immobile non partirà per l’Ungheria, dove domani sera l’Italia zdisputerà una nuova gara di Nations League. Ma dietro alla decisione c’è un giallo. Questa mattina l’attaccante della Lazio aveva infatti effettuato la risonanza magnetica per verificare l’entità del problema al bicipite femorale della coscia destra che lo aveva tenuto fuori dalla sfida con l’Inghilterra. Dopo gli accertamenti per lo staff azzurro il giocatore era disponibile alla partenza (volo alle 12 da Malpensa). Ma a complicare la situazione sembra sia intervenuto il presidente biancoceleste Lotito, che teme si stiano forzando i tempi di recupero e ha fatto di tutto bloccarlo in Italia per averlo poi al meglio alla ripresa del campionato.