Gazzetta: la telecamera che ha visto Candreva, è esclusa dal Var perché a bassa risoluzione

È la telecamera tattica. Non può tracciare le linee per il fuorigioco. Viene usata per le rilevazioni statistiche. La Lega valuta da un po’ di inserirla

Per Juve-Salernitana, considerata una partita di fascia C per appeal televisivo, il Var aveva a disposizione solo 12 telecamere su 18, da regolamento redatto dalla Lega Serie A. Ma la camera tattica, che avrebbe potuto cogliere la posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci, è presente in tutti gli stadi e per tutte le fasce di partite. Perché il Var Banti non ha visionato quelle immagini? La Gazzetta dello Sport lo spiega.

“Di fatto ha una risoluzione talmente bassa da essere esclusa dal circuito di immagini da trasmettere in tv e di conseguenza anche da quelle che arrivano in sala Var (anche se ultimamente, già prima di quest’ultimo episodio, si sta discutendo dell’opportunità di inserirla)”.

“Se al momento la telecamera tattica non c’è è anche perché il fuorigioco può essere valutato oggi solo da cinque telecamere: quella principale, le due GLT e le due ai sedici metri. (…) Nelle inquadrature di queste cinque Candreva non si vede mai. Tutte le altre telecamere, compresa la camera tattica, non sono calibrate per le linee dell’offside anche perché mancano di asse prospettico”